Solo gol belli in Lazio-Udinese: Pedro a giro da fuori area completa la rimonta biancoceleste
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Un destro a giro all'angolino, di prima intenzione, bellissimo. Pedro completa il ribaltone e porta avanti la Lazio contro l'Udinese. Un altro gol stupendo, dopo quelli di Ehizibue e Pellegrini. L'ex Chelsea e Barcellona, su assist di Basic, sigla il 2-1.
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