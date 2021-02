Solo Roma all'Olimpico: ancora Veretout in gol, stavolta dal dischetto

Raddoppia il vantaggio della Roma all'Olimpico: 2-0 il parziale sull'Udinese quando i minuti sul cronometro sono 25, ha segnato ancora Jordan Veretout, e sono dieci in stagione. Per il centrocampista francese realizzazione dal dischetto, con Musso totalmente spiazzato, grazie ad un calcio di rigore conquistato da Mkhitaryan proprio per fallo dell'estremo difensore argentino. Ripartenza velocissima della squadra di Fonseca, che si presenta a tu per tu con il portiere friulano, costretto a usare le cattive per fermare l'iberico.