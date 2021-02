sondaggio Lotta Scudetto: è corsa a tre dopo i risultati dell'ultimo turno?

I successi convincenti di Inter, Milan e Juventus dell'ultimo turno consegnano al campionato una classifica leggermente più definita, almeno per la lotta alla vetta (anche se rimane da recuperare Juventus-Napoli, ndr). Tuttavia, la rimonta della Lazio può consentire a Simone Inzaghi di sognare in grande, mentre la mancanza di continuità per ora ha penalizzato Roma, Atalanta e Napoli, che negli scontri diretti hanno saputo dimostrare ottime cose. Da qui il nostro nuovo sondaggio per voi lettori: è corsa a tre per lo Scudetto dopo i risultati dell'ultimo turno?

Sì

No, la Juve è troppo lontana: sarà sfida tra le milanesi

No, è in corsa anche la Lazio dopo le sei vittoria di fila

No, non solo Lazio: occhio anche a Roma, Napoli e Atalanta

