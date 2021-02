sondaggio Regina del mercato di gennaio, chi scegliete?

Finale di trattative senza scossoni, specie per il mancato trasferimento di Gianluca Scamacca, forse l'unico in grado di muovere in modo consistente il calciomercato invernale 2020/21. La sessione di riparazione di quest'anno non ha regalato movimenti clamorosi e quasi tutte le big hanno optato per la conferma in toto del proprio gruppo, senza cedere e senza acquistare. Fanno eccezione però le otto formazioni che abbiamo deciso di inserire nel nostro sondaggio: Regina del mercato di gennaio, chi scegliete?

- Il Milan. Meitè, Mandzukic e Tomori ciò che serviva per il sogno Scudetto

- Il Torino. Mandragora e Sanabria gli acquisti per venir fuori dalla zona retrocessione

- La Roma. El Shaarawy e Reynolds, ora Fonseca ha più scelta

- L'Hellas Verona. Lasagna e Sturaro, giocatori pronti per Juric

- Il Parma. Giovani e giocatori d'esperienza, ora si può salvare

- L'Atalanta. Kovalenko e Maehle, Gasp ha riserve all'altezza dei titolari

- Il Genoa. Strootman è il colpo di gennaio

- Il Cagliari. Nainggolan, Duncan e Rugani i grandi colpi di Giulini

