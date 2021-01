SPAL, Marino: "La Juve colpisce per la mentalità, arriverà in fondo a tutte le competizioni"

"La Juve è una squadra competitiva, ha un organico ampio e l'ha dimostrato stasera". Dopo il pesante 4-0 incassato a Torino, Pasquale Marino, tecnico della SPAL, commenta la partita in conferenza stampa: "La mentalità che hanno colpisce, in partite come questa si rischia di rilassarsi e invece sono entrati in campo determinatissimi. Si vede da fuori che c'è un bel gruppo, anche chi non giocava incitava i compagni. Si vede che ci tengono a tutti gli obiettivi. Sono convinto che arriverà fino in fondo alle competizioni. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, la partita si è sbloccata subito e nel secondo tempo c'è stato un momento in cui abbiamo avuto qualche opportunità e quando cercavamo di fare la partita abbiamo preso il terzo gol per un nostro errore".

Che giudizio dà del vostro girone di andata in B? Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Sono soddisfatto, siamo a un punto dalla promozione diretta nonostante tante difficoltà. So che possiamo fare molto meglio, e se c'è l'opportunità che arrivi qualcosa dal mercato ci può fare piacere".