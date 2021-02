Spezia all'esame Milan, Italiano: "Primo posto tutto meritato, già all'andata mi impressionò"

"Devo dire che all'andata il Milan mi impressionarono perché fu una delle prime nostre partite. Siamo riusciti a metterli un po' in difficoltà nel primo tempo però poi nel secondo presero in mano la partita, finì 3-0 e mi impressionò per gioco e per qualche individualità davvero di grande spessore". Ha parlato così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida contro il Milan: "E' una squadra che in questo momento sta meritando il primo posto, gioca bene, ha giocatori di qualità ed esprime un grande calcio. Penso sia tutto meritato".

