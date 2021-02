Spezia, Bastoni: "È un'impresa, il gol contro il Milan nemmeno nei miei sogni"

vedi letture

Autore del definitivo due a zero dello Spezia sul Milan, Simone Bastoni ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale: "L'abbiamo preparata così in settimana, cercando di stare alti e non farli giocare, perché altrimenti sarebbe stata ancora più difficile. Siamo riusciti in un'impresa: abbiamo fatto una partita perfetta e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Segnare contro il Milan non l'avrei mai immaginato, nemmeno nei miei sogni. Abbiamo fatto una grande partita, sono contento per Giulio (Maggiore, ndr) e sono contento per tutti. Se continuiamo a giocare così bene ci possiamo togliere delle soddisfazioni".