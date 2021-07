Spezia, dalla Bulgaria: già effettuate le visite mediche di Hristov. Domani la presentazione

Per sbloccare la trattativa con lo Spezia per Vincenzo Italiano la Fiorentina ha messo sul piatto a titolo definitivo il cartellino del difensore bulgaro Petko Hristov lo scorso anno in prestito alla Pro Vercelli. Stando a quanto riportato dal sito bulgaro Sportai.bg il giocatore ha superato nella giornata di ieri le visite mediche con la società ligure e dovrebbe essere presentato nella giornata di domani.