Spezia, il dg Pecini vola in Portogallo: osservato speciale Godwin del Casa Pia

Con l'annuncio di Thiago Motta inizia ufficialmente anche il calciomercato dello Spezia, che ha già accolto il difensore Hristov dalla Fiorentina. Come riporta La Nazione, il direttore generale Riccardo Pecini sarebbe volato in Portogallo per osservare da vicino il Casa Pia, club della famiglia Platek, e per valutare nello specifico l'attaccante Saviour Godwin. Classe '96 nigeriano, nella scorsa stagione ha messo a segno 7 reti in 27 presenze e potrebbe essere un'occasione per i liguri.