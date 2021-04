Spezia-Inter 1-1, le pagelle: Provedel para praticamente tutto. Perisic segna

vedi letture

SPEZIA-INTER 1-1

SPEZIA

Provedel 6,5 - Può solo soffiare sul tentativo di Lautaro, poi si trova Perisic che da due metri insacca senza problemi. All'inizio della seconda frazione deve ringraziare il palo dopo una mezza topicpa. Con i piedi ragiona molto bene, dice di no a Lukaku con un doppio intervento e poi a Skriniar.

Ferrer 5,5 - Si perde Perisic sul gol, anche se è sfortunato nel rimpallo (dal 46' Vignali 5,5 - Non un grande miglioramento rispetto al precedente, rischia subito calciando Lautaro al limite dell'area. Alla fine se la cava).

Ismajli 6 - Cerca di non dare troppi punti di riferimento a Lautaro, visto che l'argentino spesso prova ad allargarlo con i movimenti. Sbaglia due volte in un lasso di tempo molto ristretto, una volta deve ringraziare Provedel, nell'altra salva lui.

Terzi 6,5 - Spesso francobollato a Lukaku, prova a non dare contatto. Quando c'è Lautaro ha qualche difficoltà in più a frenarlo.

Marchizza 6,5 - Ha davanti un avversario molto complicato, visto che Hakimi gira al largo ma quando accelera è praticamente inarrestabile (dal 78' Dell'Orco s.v.).

Maggiore 6,5 - Cerca di dare quantità alla mediana, ma è più una giornata dove può essere incudine più che martello (dall'84' Leo Sena s.v.).

Ricci 5,5 - Quando ha Brozovic alle spalle è difficile che la sfera finisca a luii, per questo l'azione ne soffre in fluidità.

Estevez 6 - Viene risucchiato dal dinamismo di Barella, ma non affonda.

Agudelo 5,5 - Qualche fiammata all'inizio, poi anche Perisic è in grado di affrontarlo meglio possibile.

Piccoli 5,5 - Vorrebbe segnare, come all'andata. Rimane in campo un'ora senza grandi palloni giocabili e senza incidere sul match (dal 62' Galabinov s.v.)

Farias 6 - Il gol non è solamente bravura, perché se è vero che il movimento è buono, molto è dovuto all'errore di Handanovic che gli apre la porta per l'1-0 (dal 79' Gyasi s.v.)

Italiano 6,5 - Pur provando a giocare con un modulo più offensivo, il suo Spezia deve subire per non uscire malconcio. Si salva anche bene.

INTER

Handanovic 5 - Gli arriva un tiro nel primo tempo, lui si accartoccia forse con pigrizia, facendosi scappare il pallone da sotto la pancia.

Skriniar 6 - Con il passare dei minuti prende la confidenza per provare a fare partire l'azione, non solo a spezzarla.

De Vrij 6 - Qualche volta Piccoli gli dà filo da torcere, più per una questione fisica che non tecnica.

Bastoni 6 - Poco chiamato in causa, dalle sue parti non arrivano grandi pericoli.

Hakimi 7 - Fa la differenza, probabilmente il giocatore che più determina dopo chi deve fare gol. Affonda e cede il pallone perfetto a Perisic per il pareggio.

Barella 6 - Grande motorino, si trova in un paio di circostanze il pallone del pareggio, ma non riesce ad andare a segno.

Brozovic 6 - Oscura Ricci quando deve, trovando le contromisure, senza lasciargli grande spazio di ragionamento.

Eriksen 6 - Vivacchia senza però incidere più di tanto, meno importante rispetto ad altre occasioni (dal 73' Sanchez s.v.)

Perisic 6,5 - Il gol è quasi estemporaneo, ma è da attaccante scafato più che da esterno sinistro quale dovrebbe essere (dal 73' Young s.v.).

Lukaku 5 - Come sempre punto di riferimento per la manovra offensiva, eppure nel primo tempo non ha grandissimo spazio. Nella seconda frazione Ismajli gli apre la porta, ma lui invece di passare il pallone s'incaponisce e sbatte contro Provedel.

Martinez 6 - Con una giocata pazzesca trova lo spazio per calciare, mandando la sfera a sibilare vicinissimo al palo. Nel secondo tempo va ancora più vicino al gol con un tiro a giro, ma prende solamente il palo.

Conte 6 - Mette la formazione titolare, variazioni sul tema poche, si porta a casa un altro punto valido per lo Scudetto.