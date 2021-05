Spezia, Italiano dopo il ko col Napoli: "Quando l'avversario è così superiore diventa difficile"

A margine della sconfitta molto pesante contro il Napoli, Vincenzo Italiano ha espresso il suo punto di vista sul match ai microfoni del canale ufficiale dello Spezia. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Una partita che speravate potesse finire diversamente.

"È quello che speravamo tutti. Speravamo di trovare un Napoli non in queste condizioni, ma ci abbiamo messo anche del nostro, soprattutto nel primo tempo: troppo timidi e poco coraggio, e lì penso che la partita si sia già chiusa. Dispiace non aver iniziato con un altro piglio, ma va dato merito al nostro avversario, che in questo momento è troppo forte per quello che possiamo controbattere noi".

L'atteggiamento forse è stato un po' troppo timido.

"Venivano subito a pressarci, non abbiamo avuto la giusta personalità per uscire dal loro pressing e se continui a regalare palloni al Napoli poi li trasforma in gol. È una partita che non volevamo vedere, ma il valore dell'avversario è enorme. Nel secondo tempo abbiamo reagito, cercando di controbattere in maniera diversa, ma il tre a zero del primo tempo era troppo pesante da recuperare".

Osimhen è parso davvero in forma.

"Loro stanno bene, hanno trovato questo attaccante che in questo momento fa la differenza. Mette in difficoltà tutti, figuriamoci se non può farlo con lo Spezia. Ma a parte questo potevamo presentarci con un atteggiamento diverso: penso però non derivi da noi, ma dall'avversario, che ci ha messo in grande difficoltà. Quando l'avversario è così superiore per noi è difficile".

Ha riproposto Agudelo prima punta.

"Pensavo di mettere in difficoltà la loro difesa, che non è rapidissima. Ma non è andata bene come in altre occasioni. È normale che tutto non riesca come da programma".

Ora vi aspetta una vera e propria finale con la Samp.

"Il risultato delle altre conta a questo punto, ma dobbiamo cercare di reagire a questa prestazione non bella e prepararci per una partita difficile, perché la Samp è una squadra di grande valore. Dovremo cercare di essere diversi da come siamo stati oggi".