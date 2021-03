Spezia, Italiano: "Due mesi e mezzo per sbagliare il meno possibile. Servono grandi prestazioni"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Juventus, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato degli ultimi mesi della stagione: "Penso che in questo momento le partite siano ancora tante. Il primo tempo con il Parma non sia dato dal fatto che i ragazzi siano entrati in campo preoccupati o per quale altro motivo. I ragazzi non sono stati bravi nel mettere in difficoltà il Parma, cosa che hanno fatto bene nel secondo tempo. L'unica cosa che chiedo è che dobbiamo pensare di essere bravi nel fare tutti prestazioni individuali ad alto livello. Sono 14 partite, due mesi e mezzo, dove tutti dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile e concentrarci solo su quello che bisogna fare in campo. Poi non deve pesare l'aspetto mentale, pensare a classifiche, a punti. Bisogna solo fare bene quello che ognuno deve fare in campo e cercare di essere il più qualitativo possibile. Perchè, come abbiamo visto nel secondo tempo, la qualità ha pagato e ci ha permesso di arrivare al pareggio".