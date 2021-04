Spezia, Italiano su Nzola: "Non è quello del primo periodo, ma per recuperarlo deve giocare"

Dopo la sconfitta contro il Genoa, l'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano si è soffermato anche su Mbala Nzola nel corso della sua intervista a Sky Sport: Ha avuto un problema serio alla caviglia, è stato fuori quasi 2 mesi. Da quando è rientrato non è quello che era nel primo periodo ma per recuperarlo dobbiamo dargli fiducia e minutaggio. Si muove, aiuta la squadra, ma non riesce a fare gol e questo è un problema per lui."

