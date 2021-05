Spezia, Meluso lascia dopo un anno: tanti acquisti in poco tempo e la salvezza conquistata

Le strade di Mauro Meluso e dello Spezia si sono separate ufficialmente dopo appena un anno. Arrivato la scorsa estate dopo la storica promozione in Serie A per sostituire Guido Angelozzi l’esperto direttore sportivo è riuscito a cogliere un altro miracolo sportivo come quello della salvezza costruendo in poche settimane una squadra che non solo ha saputo ribaltare i pronostici della vigilia, ma anche divertire praticando quel gioco offensivo che è il marchio di fabbrica del tecnico Italiano.

Sono stati 19 gli acquisti targati Meluso in questo anno di Spezia fra cui spiccano i portieri Provedel e Zoet, quest’ultimo fermato a lungo da un infortunio e dall’esplosione del primo che era stato preso come riserva d’emergenza, i difensori Ismajli e Chabot, i centrocampisti Estevez e Agudelo e poi gli attaccanti Verde e Saponara, unico acquisto invernale e decisivo nel finale di stagione per conquistare la salvezza.

Meluso lascia quindi da vincitore sia per la storica salvezza, sia per aver portato giocatori che sicuramente si sono valorizzati in questa stagione e potranno fare il bene anche delle casse societarie in futuro.