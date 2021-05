Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida a Osimhen, Agudelo falso nove

Obiettivi Champions e salvezza si intersecano al "Picco". Saranno Spezia e Napoli ad aprire la 35a giornata del campionato di Serie A in un match importante per entrambe le compagini. Gennaro Gattuso si affida a Osimhen. L'attaccante nigeriano guida il reparto offensivo con Politano e Insigne ad agire ai lati mentre Zielinski opererà da raccordo fra i reparti. In mezzo al campo spazio a Demme e Fabian Ruiz mentre Di Lorenzo, Manolas, Rrhmani e Hysaj formano il pacchetto arretrato. Vincenzo Italiano risponde invece con un 4-3-3 con Agudelo falso nove supportato da una parte da Verde e Gyasi. In difesa davanti a Provedel Chabot vince il ballottaggio con Erlic per un posto al fianco di Ismajli mentre sulle corsie agiscono Vignali e Marchizza. In mezzo al campo c’è Ricci con Estevez e Maggiore mezzali.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marcihzza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.