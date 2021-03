Spezia, Piccoli: "Siamo stati una squadra vera, ora lavoriamo forte in vista della Lazio"

Roberto Piccoli, attaccante dello Spezia, gioisce ai microfoni del canale ufficiale delle Aquile per il gol segnato e per la vittoria ottenuta questa sera contro il Cagliari: “Un gol importante, ringrazio tutto lo staff, il medico, la squadra, la società e tutti i tifosi che ci fanno sempre sentire il calore, anche se purtroppo non ci sono per questo maledetto Covid”.

Vittoria veramente importante, vale doppio?

“Partita importantissima, preparata sotto tutti i punti di vista. Siamo arrivati carichissimi e si è visto in campo dove aggredivamo benissimo. Siamo stati una vera squadra, compatta e molto forte. Vittoria giusta”.

Ora c'è la sosta, poi la Lazio:

“In questi quindici giorni sarà importante lavorare per non perdere il ritmo partita che è una cosa importantissima. Sono molto contento per i miei compagni che vanno in nazionale, soprattutto per Ricci che va con la maggiore: chiamata meritatissima, lui è un ragazzo bravissimo sotto tutti i punti di vista ed è molto forte. Noi lavoreremo forte per prepararci a questa partita importante”.