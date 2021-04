Spezia, Pobega: "Partita importante per il nostro obiettivo: la salvezza"

Match importante contro il Crotone per lo Spezia di Italiano, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Tommaso Pobega nel pre partita. "La salvezza è un obiettivo che ci siamo posti e vogliamo raggiungerlo, partita importante per questo. Sappiamo il valore degli avversari, all'andata non è andata come volevamo ed ora andiamo a campo a fare la nostra partita. Ci concentriamo tanto sugli approcci e dobbiamo cercare di rimanere concentrati per tutta la partita".