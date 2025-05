Spinazzola a parametro zero una giusta intuizione. L'eredità era di quelle pesanti...

Leonardo Spinazzola che la scorsa Primavera è stato svincolato dalla Roma senza grossi ripensamenti è stato uno dei segreti del quarto Scudetto della storia del Napoli. Il terzino di Foligno classe '93 sei anni dopo la prima volta ha conquistato di nuovo il Tricolore, ma stavolta l'ha fatto con un ruolo più importante rispetto a quello che ebbe in quella Juve di Allegri. Rispetto ad allora ha macinato quasi il triplo delle presenze, l'ha fatto in un Napoli che gli ha chiesto di ricoprire tanti ruoli: terzino, esterno e ala sinistra. In un paio di circostanze di presidiare anche la fascia destra.

Spinazzola è sbarcato nel mondo Napoli lo scorso 10 luglio. Una scelta maturata in un'istante ben preciso: "Appena ho saputo della firma di Antonio Conte ho detto: 'Vado a Napoli!'. Finito. Senza una telefonata, senza niente. Ho detto: 'Vado a Napoli'. Da subito pensavo che potevo fare benissimo perché la squadra era già forte. Poi sapevo che con il mister sarebbe diventata ancora più forte", ha dichiarato in una recente intervista.

La scelta è stata quindi immediata, semplice. Molto più gravosa l'eredità che ha dovuto raccogliere visto che il Napoli ha ingaggiato Spinazzola dopo la decisione di separarsi da Mario Rui, dal 'Professore' del terzo Scudetto. A lui il compito nella nuova gestione Conte di alternarsi a Mati Olivera, di giocare anche qualche metro più avanti al terzino uruguagio in caso di necessità. Un compito che Spinazzola ha assolto con un buon rendimento, con una continuità non scontata visto che gli infortuni in più circostanze hanno caratterizzato le sue stagioni. Non questa volta: nella conquista del quarto Scudetto c'è anche lo zampino di un utilissimo parametro zero che un anno fa, di questi tempi, sembrava quasi giocatore a fine carriera.