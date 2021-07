Spinazzola, delusione e fiducia dopo il ko: "Vi posso solo dire che tornerò presto, ne sono sicuro"

"Purtroppo sappiamo tutti come è andata, ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile". E' il pensiero di Leonardo Spinazzola, tra i protagonisti nel bene e nel male della grande serata azzurra di Monaco di Baviera contro il Belgio. Il suo ko - per il quale oggi sosterrà gli esami di controllo, la diagnosi da confermare è la possibile lesione del tendine d'Achille che lo terrebbe fuori per diversi mesi - è stata l'unica nota dolente della partita. "Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!", il messaggio di speranza dell'esterno della Roma su Instagram.