Stasera Chelsea-Milan, saranno 2700 i supporter rossoneri presenti nell'impianto londinese

vedi letture

Stamford Bridge verso il tutto esaurito stasera con Potter che ieri in conferenza ha chiamato a raccolta il pubblico per spingere la squadra: tuttavia, il calore dei tifosi rossoneri non mancherà sicuramente. Stando a quanto da noi raccolto, saranno presenti 2700 i supporter del Milan presenti nell'impianto londinese per spingere la squadra verso un'altra impresa.