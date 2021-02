Stasera Genoa-Napoli, i convocati di Ballardini: out Shomurodov e Pjaca, torna Scamacca

Sono 23 i calciatori convocati da Davide Ballardini, allenatore del Genoa, per la gara di stasera contro il Napoli. Non c’è la fa Eldor Shomurodov, che oggi aveva tentato il recupero, out in attacco anche Pjaca. Torna invece Scamacca, non convocato nell’ultima di campionato contro il Crotone viste le voci di mercato. Non ce la fa neanche Zapata.

Portieri: Marchetti, Perin, Zima.

Difensori: Criscito, Czyborra, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Onguene, Pellegrini, Zappacosta.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Eyango, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strooman, Zajc.

Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca.