Stasera Juve-SPAL: Dragusin sorpassa Di Pardo, negli ospiti centrocampo sperimentale

Senza Cristiano Ronaldo (contusione al piede già annunciata da Pirlo in conferenza stampa, ndr) e Dybala, Andrea Pirlo prepara una Juventus ricca di cambi e con tante "seconde linee" per il quarto di finale contro la SPAL di stasera. Kulusevski e Morara saranno gli attaccanti, mentre dovrebbero vedersi dal primo minuto anche Fagioli e Dragusin, quest'ultimo passato in vantaggio su Di Pardo nella rifinitura di stamattina.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Ramsey; Kulusevski, Morata.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Nella SPAL, a caccia dell'impresa all'Allianz Stadium, Pasquale Marino ha perso Mora e Murgia per gastroenterite, quindi a centrocampo dovrebbe toccare a Esposito e Valoti come intermedi, con Dickmann e Sernicola sulle corsie. Dietro Floccari, punto di riferimento in attacco, agiranno invece Brignola e Seck.

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Okoli; Dickmann, Valoti, Esposito, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari.

Allenatore: Pasquale Marino.