Stasera la finale di Champions. Il bilancio delle sfide tra City e Chelsea: seconda volta in Europa

Quella tra Manchester City e Chelsea è una grande classica del calcio inglese: le due squadre si sono affrontate 166 volte a livello nazionale, con 68 vittorie per i Blues, 58 per i Citizens e 40 pareggi. In Europa solo un doppio confronto, che risale alla Coppa UEFA 1970/71: a trionfare furono i londinesi grazie a un doppio 1-0.

Sarà anche il quarto scontro stagionale: il City ha surclassato il Chelsea in Premier League a gennaio (con Lampard in panchina), vincendo per 3-1 dopo aver segnato tre reti nella prima frazione. Con Thomas Tuchel, però, le cose sono cambiate: vittoria in semifinale di FA Cup grazie al gol di Ziyech e 2-1 all'Etihad in campionato. L'unica volta che si sono ritrovate in finale è stato due anni fa, nella Coppa di Lega vinta ai rigori dalla formazione di Guardiola, con penalty decisivo realizzato da Raheem Sterling.