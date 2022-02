Stasera Napoli-Barcellona, i convocati di Spalletti: tornano Insigne e Politano, out in quattro

Insigne e Politano, come previsto, recuperano per la gara di questa sera contro il Barcellona in Europa League e sono stati regolarmente convocati da Spalletti. All'appello, oltre a Tuanzebe, neppure in lista, mancano Malcuit, Lobotka, Anguissa e Lozano. Quattro assenti pesanti per il valore della partita. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Meret, Ospina, Idasiak

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.