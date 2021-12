Stasera Napoli-Spezia, i convocati di Spalletti: rientra Mario Rui, out Fabian e Osimhen

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro lo Spezia. L'unica novità rispetto all'ultimo match con il Milan riguarda il rientro di Mario Rui, che ha smaltito l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare la trasferta di San Siro. Nessun altro recupero per gli azzurri: ancora out gli infortunati Fabian, Osimhen e Koulibaly, oltre a Insigne che è positivo al Covid-19.

I convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.