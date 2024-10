Stramaccioni: "La Fiorentina sta trovando il suo abito su misura. Kean-Gud il top"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, ex allenatore e oggi opinionista a DAZN, ha parlato della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Milan, ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Analizzando la Fiorentina, ieri ha fatto a 360° una partita importante. Una vittoria che può segnare l'inizio di qualcosa. Il Milan in campionato veniva da un buon momento e aveva ritrovato Morata, la Fiorentina non ha fatto una prestazione trascendentale ma molto accorta, intelligente. Ha saputo soffrire e sferrare il colpo del ko quando il Milan stava crescendo. Palladino ha segnato un passaggio importante con Adli, la Fiorentina non può prescindere da un ragionatore come lui".

Adli si è confermato un metodista importante.

"La Fiorentina ha un DNA di qualità. Adli è un giocatore così. Capisco Palladino che va alla ricerca di equilibri, ma la doppia partita di Adli in questi giorni segna un percorso giusto. E poi Kean e Gudmundsson sono forti, e non sono neanche al 100%. Gud è ciò che sta mancando al Genoa, anche ieri è salito in cattedra".

Una grande coppia per l'attacco.

"Kean ha potenzialità enormi, gliel'ho anche detto quando era in nazionale. Qua è al centro del progetto, una titolarità così fissa non l'aveva mai avuta. Lui e Gud possono fare benissimo, ancora meglio di così".

Un commento sulla crescita di Palladino?

"La Fiorentina è in cerca del suo abito su misura. Perché ha tanti giocatori che lui sta aggiungendo tassello per tassello. Anche ieri ha lasciato fuori Biraghi giocando molto offensivo con Gosens e Dodo: la gara di ieri è una pietra importante da cui iniziare qualcosa".