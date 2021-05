Strategia Inter: tagliare i costi del 20%, mercato in equilibrio tra entrate e uscite

Il Sole 24 Ore, in merito a quello che è stato l'accordo tra Inter e Oaktree sul finanziamento da 275 milioni di euro, parla anche delle strategie future. L’Inter in attesa che ripartano i ricavi dovrà lavorare come tutti i top club (e non solo) ad abbassare il costo dell’organico che attualmente vale tra ingaggi (195 milioni) e ammortamenti (130 milioni) 325 milioni. L’obiettivo della dirigenza è quello ci tagliare questi costi tra il 15 e il 20%. Il prossimo calciomercato che sarà condotto guardando all’equilibrio tra entrate e uscite servirà anche a questo insieme ad ulteriori accordi individuali con i tesserati.