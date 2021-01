Stroppa sul mercato: "La società sta facendo di tutto per rinforzare la rosa del Crotone"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento, mister Giovanni Stroppa ha parlato anche della sessione invernale di calciomercato: "La società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra. Non è facile fare mercato a Crotone al di là dell’essere ultimi in classifica, è un dato di fatto. Per forza di cose dobbiamo avere la forza e la fortuna di trovare delle opportunità, abbiamo individuato giocatori che possono rinforzare la rosa e la società ci sta lavorando", le dichiarazioni del tecnico del Crotone.