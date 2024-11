Sudamerica, a segno due "italiani". Tutti i calciatori di Serie A impegnati e il minutaggio

vedi letture

Non sono tantissimi i calciatori che militano in Serie A e che sono stati impiegati nella notte italiana tra giovedì e venerdì in Sudamerica. Nessuno figura tra i convocati del Venezuela, visto che Osorio del Parma è infortunato, mentre l'unico presente in quella del Brasile è Danilo, in teoria il capitano della Seleçao: la sua situazione alla Juventus però non è delle migliori e così non ha giocato nel match di ieri. Discorso diverso per l'Argentina con Lautaro Martinez dell'Inter che ha segnato ed è rimasto in campo per 90 minuti, mentre sono subentrati rispettivamente al 77' e all'86' Leandro Paredes della Roma e Taty Castellanos della Lazio. Solo panchina per Nico Paz del Como. Nel Paraguay c'è Antonio Sanabria del Torino, autore di una rete nei 72 minuti che è rimasto sul terreno di gioco. Infine un solo calciatore nel match tra Ecuador e Bolivia: nei padroni di casa ha giocato da titolare John Yeboah, sostituito al 69'. Di seguito tutto nel dettaglio:

Venezuela: nessun giocatore che milita in Italia è stato convocato.

Brasile: Danilo (Juventus) è rimasto in panchina per 90 minuti.

Paraguay: Antonio Sanabria (Torino) ha segnato e ha giocato 72 minuti da titolare.

Argentina: Lautaro Martinez (Inter) ha segnato e ha giocato tutta la partita, Leandro Paredes (Roma) è entrato al 77', Taty Castellanos (Lazio) è entrato all'86' e Nico Paz (Como) è rimasto in panchina per 90 minuti.

Ecuador: John Yeboah (Venezia) ha giocato 69 minuti da titolare.

Bolivia: nessun giocatore che milita in Italia è stato convocato.

Giovedì 14 novembre

Venezuela - Brasile 1-1: 43' Raphinha (B), 46' Segovia (V)

Venerdì 15 novembre

Paraguay - Argentina 2-1: 11' Lautaro Martinez (A), 19' Sanabria (P), 47' Alderete (P)

Ecuador - Bolivia 4-0: 26' Valencia rig., 28' Plata, 49' Plata, 61' Minda

Sabato 16 novembre

Uruguay - Colombia ore 1.00

Perù - Cile ore 2.30

CLASSIFICA

Argentina 22 (11)

Colombia 19 (10)

Brasile 17 (11)

Uruguay 16 (10)

Ecuador 16 (11)

Paraguay 16 (11)

Venezuela 12

Bolivia 12 (11)

Perù 6 (10)

Cile 5 (10)