Sul mercato il Milan vale più dell'Inter: per Pioli un patrimonio da oltre mezzo miliardo

Cinquecento milioni abbondanti, più di mezzo miliardo. È questo il valore della rosa del Milan di Stefano Pioli dopo il mercato estivo, una cifra enorme che dimostra quale sia il patrimonio a disposizione di Stefano Pioli, che ha a disposizione un gruppo che, quantomeno sul mercato, vale più dei cugini dell'Inter contro cui andrà a giocare sabato. Il Milan costruisce le squadre in maniera diversa, è più giovane e i giovani hanno valutazioni superiori. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono la 14esima squadra per valore sul mercato (dati Transfermarkt, ndr), anche grazie al mercato estivo. Via Messias e Saelemaekers e dentro Pulisic e Chukwueze, via Tonali, Bakayoko e Vranckx e dentro Reijnders, Loftus-Cheek e Musah, che alzano i valori.

Thiaw il simbolo dei rossoneri. Leao da tripla cifra

Uno dei simboli del progetto del Milan è Malick Thiaw, arrivato per poco più di otto milioni da sconosciuto dello Schalke 04, oggi vale tre volte tanto. Per Pioli è un punto di riferimento, sarà titolare nel derby e ormai è nel giro nella nazionale tedesca. Un lavoro di scouting importante da parte di Moncada e della coppia Maldini-Massara, che lo scorso anno hanno puntato su di lui. Ma non solo Thiaw, il Milan si gode Kalulu, preso per pochissimo dal Lione, Maignan, Theo Hernandez, che vale 60-65 milioni e soprattutto Rafael Leao, uno dei pochissimi giocatori della Serie A da tripla cifra.