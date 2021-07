Suning, ora comanda Alibaba (col governo). Inter-Inzaghi, oggi la presentazione

Oggi l’Inter presenta il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte e a confermare i nerazzurri nei piani alti della serie A. Una sfida impegnativa, complicata dall’addio di alcuni pezzi pregiati. (Hakimi su tutti). La situazione finanziaria del club è complessa - sottolinea il Corriere della Sera -, non quanto quella della famiglia Zhang e del gruppo Suning. Un fondo del governo locale cinese (provincia di Jiangsu), partecipato anche da un gruppo di investitori privati tra cui Alibaba, Xiaomi (smartphone) e Haier (elettrodomestici), ha rilevato dalla famiglia Zhang circa il 17% del gruppo di elettronica al consumo Suning.com, quotato alla Borsa di Shenzhen. È un’operazione, a quanto riporta il Financial Times, da 1,4 miliardi di dollari. E ha una conseguenza molto rilevante: Jindong Zhang, che ha fondato l’azienda nel 1990 e aveva circa il 35% del capitale, perde il controllo del gruppo. Ora il principale azionista singolo è Alibaba (circa 20%) ma l’influenza dominante è quella dell’autorità pubblica.

Secondo il Financial Times, la ristrutturazione di Suning riflette la nuova strategia del governo di Pechino di schierare società private insieme a istituti di credito statali per salvare conglomerati carichi di debiti, per attenuare i rischi derivanti dall’instabilità finanziaria e dalla perdita di posti di lavoro. In seguito all’accordo le azioni di Suning - continua il Corriere della Sera - sono salite in borsa del 10 per cento, dopo aver toccato i minimi negli ultimi mesi. «Il portafoglio di investitori diversificati aiuterà Suning.com a migliorare ulteriormente la governance aziendale, le operazioni e la trasformazione del business come fornitore di servizi al dettaglio», si legge nel comunicato che ufficializza l’operazione.