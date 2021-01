Supercoppa Italiana, Gattuso ha il dubbio Mario Rui-Hysaj: il portoghese è in vantaggio

La vigilia del Napoli è stata sicuramente più tranquilla rispetto a quella degli avversari, in virtù dell'ultimo successo tennistico contro la Fiorentina che ha restituito qualche certezza. Ma è stata caratterizzata anche da un allarme legato all'attacco. Senza Osimhen, infortunato e positivo al Covid-19, e con un Mertens non ancora al meglio, come centravanti dovrebbe esserci ancora Petagna che ha superato una botta al polpaccio rimediata domenica scorsa. Llorente al massimo entrerà a gara in corso, mentre la soluzione con Lozano prima punta sarebbe l'alternativa nel remoto caso in cui l'ex SPAL dovesse accusare un po' di fastidio. Rino Gattuso dovrà rinunciare anche a Fabian e confermerà il centrocampo Demme-Bakayoko. Trequarti inamovibile con Lozano-Zielinski-Insigne. In difesa rientra Di Lorenzo dopo la squalifica, Koulibaly-Manolas è la coppia da cui è impossibile prescindere e sulla sinistra Mario Rui dovrebbe spuntarla su Hysaj.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gattuso.