Superlega, avv. Becerro: "La Corte di Giustizia UE si pronuncerà contro il monopolio UEFA-FIFA"

Con una procedura d'urgenza per cercare di abbreviare quanto più possibile i tempi, il titolare del "fascicolo" Superlega al Tribunale di Madrid Manuel Ruiz de Lara ha presentato la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il quotidiano El Confidencial, per cercare di far luce su degli sviluppi che potrebbero scrivere l'ennesimo colpo di scena nel progetto Superlega, ha intervistato l'avvocato Miguel Becerro dello studio "Royo, Becerro y Penafort": "La decisione dovrebbe arrivare entro 8 mesi. Secondo me dovrebbe arrivare quanto prima e penso che la Giustizia europea non si pronuncerà a favore del monopolio UEFA e FIFA né proibirà ad una società di sviluppare un'attività perfettamente legale. Poi, una volta che la giustizia europea si sarà pronunciata, la cosa più logica sarebbe che il giudice Ruiz de Lara autorizzasse l'esistenza della Superlega".