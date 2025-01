Svilar, il rinnovo non è una priorità: "A Roma sto benissimo, spero di restare per tanto tempo"

"L'entusiasmo ritrovato dopo il derby può aiutarci in trasferta? Chiaro che porta entusiasmo, ma non dobbiamo esagerare, siamo felici di aver vinto ma bisogna andare avanti. Le sconfitte e i pareggi non dobbiamo guardarli e andiamo a Bologna per portare i 3 punti a casa". Parla così Mile Svilar, portiere della Roma, a Sky Sport in vista della trasferta di domenica a Bologna.

Un motivo per i pochi punti fatti in trasferta?

"Non penso ci sia un motivo preciso, ma è chiaro che l'Olimpico ci dà una spinta in più e una forza incredibile in più come domenica. Siamo felici di aver vinto il derby, ma siamo ancora più felici per i tifosi. Dobbiamo provare a fare lo stesso lavoro anche in trasferta perché sono tre punti come lo era domenica. Faremo meglio".

Cosa è cambiato rispetto a due mesi fa con Juric? "Era una situazione difficile per tutti, ma penso che mister Ranieri abbia portato serenità, stiamo facendo meglio di prima e dobbiamo continuare su questa strada. Bisogna guardare avanti perché che si vinca o si perda la settimana dopo c'è sempre un'altra partita".

L'avvertite la presenza della società? "Sì, l'avvertiamo. Come gruppo siamo compatti, abbiamo ritrovato la fiducia che ci mancava e come ho detto dobbiamo continuare a lavorare come nelle ultime settimane perché la Roma merita di più come club, come società e come piazza".

Il contratto scade nel 2027. "C'è ancora tempo per parlare e ci incontreremo presto con la società perché io mi trovo benissimo a Roma, con il gruppo, la squadra, i tifosi, la città. Spero di stare qui per tanto tempo".

La presenza in squadra. "Quando la squadra gira bene, mi danno sicurezza e io ne do a loro. Come ho detto prima, sta andando tutto meglio anche con un po' di fortuna in più, ma questo ci sta nel calcio e nella vita e spero di averne tanto anche in futuro, non c'è solo la fortuna anche perché serve tanto lavoro".

Confronto con i portieri del passato come Szczesny e Alisson. "Loro sono grandi portieri, rimarranno sempre nella storia del calcio, io lavoro sempre per migliorarmi, ho ambizioni grandi con la Roma".