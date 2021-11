Tacchinardi: "La Juve fa due passi in avanti e poi 10 indietro. Stasera hanno tradito tutti"

Alessio Tacchinardi negli studi di 'Mediaset' ha analizzato la brutta sconfitta incassata questa sera dalla Juventus a Stamford Bridge. Tra le mura amiche il Chelsea s'è imposto 4-0: "Stasera ha tradito un po' tutta la squadra - ha detto -. Nella ripresa il Chelsea ha accelerato, ha due-tre marce in più della Juve e s'è vista la differenza in tutto. Una brutta figura, un brutto secondo tempo. Nella ripresa la Juve è crollata, questa squadra fa due passi in avanti e poi dieci indietro. Si sente la pressione e la consapevolezza delle difficoltà nelle dichiarazioni dei tesserati".

