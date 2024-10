Tacconi: "Voglio tornare quello di prima. Juve? È una squadra che ha un futuro"

"Ero come un bambino di tre anni. Adesso voglio tornare quello di prima". Stefano Tacconi torna, non senza fatica, alla normalità. L'ex portiere, colpito nell'aprile 2022 da un aneurisma cerebrale, ha raccontato a SportWeek il recupero: "Non capivo niente, e avevo perso trenta chili.Non riuscivo a tenere la testa su, non potevo camminare, balbettavo. I medici hanno detto a mia moglie che ero come un bambino di tre anni. Praticamente ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto. Non mi hanno mai lasciato solo, mia moglie ha seguito tutte le indicazioni del professor Barbanera. Non hanno smesso un minuto di credere che potevo farcela".

Nel corso dell'intervista, inevitabili anche i riferimenti al calcio, al campionato che Tacconi è tornato a seguire con la passione di sempre: "La Juve? È una squadra che ha un futuro. E mi piace Thiago Motta perché è uno che non guarda in faccia a nessuno, fa giocare chi sta meglio senza badare al nome. Credo che la Juve sia già pronta per vincere lo scudetto, anche perché pure le altre grandi non sono partite benissimo.

Napoli? È una delle rivali. Antonio è un allenatore con un grande carattere. Somiglia molto a Giovanni Trapattoni, che quando arrivò da Lecce lo fece crescere come calciatore e lo fece diventare un leader di quella squadra".