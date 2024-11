Tare: "Keita e Milinkovic-Savic sono stati vicini alla Juve. Sono un fan di Thuram"

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente l'ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, per un commento sulla rosa bianconera: "Sono un fan di Thuram, per me può diventare in prospettiva un giocatore molto importante. Sto apprezzando tantissimo le qualità di Conceição, che è decisivo e riesce sempre a mettersi in mostra. Un'altra bellissima sorpresa è sicuramente Savona, poiché è in possesso di ampi margini di miglioramento. Cambiaso? No, lui è ormai esperto ed è un punto di riferimento anche in nazionale. Yildiz? E' veramente molto forte, fa parte di quei calciatori appena citati. La Juve è in possesso di un attacco molto giovane, i suoi interpreti tra cui Vlahovic possono crescere ancora tanto".

Pensa che la dirigenza possa fare un investimento importante a gennaio per sostituire Bremer e Cabal infortunati?

"Non conosco le dinamiche a livello economico, ma credo che la dirigenza proverà a cogliere le eventuali opportunità. Nel mercato di gennaio è difficile trovare un sostituto degno, in genere non si vuol vendere i propri prezzi pregiati e solo delle offerte da capogiro potrebbero farti cambiare idea. Ma la Juve è brava in queste situazioni, magari potrebbero trovare anche il prestito di un giocatore che non ha avuto grosse chance in un club importante".

Nel periodo in cui ha lavorato alla Lazio, non ricordiamo eccetto Lichtsteiner dei grossi affari con la Juventus. Keita e Milinkovic-Savic sono stati molto vicini negli anni a vestire il bianconero?

"Sì, confermo che la Juve era fortemente interessata a Keita e Milinkovic-Savic. E se le due trattative fossero andate a buon fine, sicuramente si sarebbero ritrovati in rosa due giocatori molto importanti".