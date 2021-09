Tegola Florenzi per il Milan: domani dovrà operarsi al ginocchio per un problema al menisco

Arrivano novità sulle condizioni dei giocatori del Milan. Per quanto riguarda Alessandro Florenzi, non sono positive: dopo il consulto effettuato nella giornata odierna, domani dovrà effettuare un'operazione in artroscopia al ginocchio per un problema al menisco. Domani dopo l'intervento arriveranno novità in merito.