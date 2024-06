Thuram: "Voglio aiutare l'Inter a vincere titoli. E diventare uno dei migliori al mondo"

Marcus Thuram è stato intervistato da Ouest-France, a pochi giorni dal debutto nel campionato Europeo con la nazionale francese: "Mi trovo molto bene in questo gruppo. I Blues sono una grande famiglia. Sono molto felice di far parte di questo gruppo. I giocatori, gli allenatori, tutti sono molto gentili. Mi sento molto a mio agio", alcune delle parole riportate da linterista.it.

Cosa significa per te fare il numero 9?

"Significa molto per me. Giocare da numero 9 significa essere ottimisti. È sapere che hai fiducia in te stesso, che sei capace di segnare gol. Questa è una posizione che richiede molta responsabilità, ma sono pronto ad accettare questa sfida".

Quali ambizioni hai per il futuro?

"Il mio sogno è vincere una competizione importante con la squadra francese. Voglio vincere un titolo importante, come il Campionato Europeo o la Coppa del Mondo. Voglio anche diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Non penso troppo avanti. Prendo le cose giorno per giorno. Ma voglio continuare a giocare per i Blues e aiutare l'Inter a vincere titoli. Voglio anche continuare a migliorare il mio gioco e diventare un leader in campo".