Oggi alle 16:20 Serie A di fonte Luca Esposito di

Dopo la fine della gara contro il Pescara a Salerno esplode la festa per una Serie A che mancava da ben 22 anni. Al fischio finale infatti sono iniziati i caroselli di auto in giro per la città con i tifosi che ora attenderanno il ritorno della squadra di Castori per poter omaggiare la squadra per il risultato ottenuto.

