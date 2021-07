tmw Aleix Vidal è libero dal Siviglia: sirene dall'Italia. E' pronto a sbarcare a zero

vedi letture

Un'occasione per il mercato italiano che in molti stanno già valutando in questi giorni: Aleix Vidal è libero dal contratto col Siviglia ed è uno degli esterni col palmares più ricco e di maggiore esperienza sul mercato. Trentuno anni, da Valls, l'esterno destro spagnolo è pronto per mettersi alla prova anche con un campionato lontano dalla Spagna (è stato solo nelle giovanili del Panthrakikos in Grecia, ndr).

CONTRATTO RISOLTO Con un anno di anticipo ha salutato il Siviglia. Di comune accordo, per essere libero di poter trovare squadra in estate senza vincoli con gli andalusi che hanno accettato la richiesta di un giocatore che a lungo è stato importante nel progetto. E' pronto per l'Italia dove è stato seguito a lungo e dove anche adesso non mancano gli estimatori.