tmw Atalanta, Cortinovis verso l'Hellas: operazione simile a quella fatta per Pessina

Fitti contatti tra Atalanta e Hellas Verona per Alessandro Cortinovis. Il centrocampista potrebbe presto andare a vestire la maglia gialloblù degli scaligere per un'operazione che sarebbe simile a quella di due stagioni fa che ha avuto come protagonista Matteo Pessina, anche se il prestito potrebbe essere con diritto di riscatto e successivo controriscatto in favore degli orobici.