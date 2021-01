tmw Atalanta, fuori dai convocati e dal progetto: Mojica verso il ritorno al Girona

Johan Mojica dovrebbe aver chiuso in anticipo l'avventura in Italia: secondo quanto da noi raccolto, ed ecco spiegato anche lo stop ad ogni trattativa per l'addio di Depaoli, il colombiano è pronto a fare ritorno in Liga, dove lo attende il Girona. Per l'esterno sudamericano quindi quella contro il Parma dovrebbe essere l'ultima convocazione in nerazzurro.