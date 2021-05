tmw Benevento, Inzaghi lascia ma resta il direttore sportivo Foggia

vedi letture

Nella serata in cui il tecnico Filippo Inzaghi, non senza una vena polemica, saluta Benevento dopo due stagioni annunciando che il rapporto lavorativo è terminato, ecco che arriva un'altra notizia importante. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, infatti, il presidente Oreste Vigorito ha intenzione di ripartire dal direttore sportivo Pasquale Foggia che, nonostante la retrocessione, è considerato un punto di ripartenza fondamentale per provare ad allestire una rosa in grado di vincere immediatamente il campionato cadetto. La società incontrerà la dirigenza a metà della prossima settimana, ma si tratta di una semplice formalità: Foggia sarà ancora il punto di riferimento del sodalizio campano, a caccia del nuovo allenatore e pronto a riconfermare buona parte di un organico che, appena un anno fa, batteva record su record.