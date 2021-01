tmw Benevento, rescissione per Maggio: tre club interessati

Rescissione di contratto per Christian Maggio con il Benevento. L’ex giocatore del Napoli ha ultimato le pratiche con il club sannita assistito dall’Avvocato Giuseppe Bova. Su di lui si sta manifestando il forte interesse di diverse squadre: in serie A c’è il Crotone, in serie B l’Ascoli, ma non è da sottovalutare la corte del Bari in serie C.