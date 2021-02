tmw Bergomi: "Pioli ha il Milan in mano, lotti contro le etichette. Gli alti e bassi ci stanno"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, uno degli opinionisti di punti per Serie A e Champions League della pay tv Sky, Beppe Bergomi ha parlato anche di Milan partendo dalle impressioni su Zlatan Ibrahimovic nel derby perso per 3-0 contro l'Inter. "L'ho messo tra i migliori del Milan insieme a Hernandez. I colpi di testa li fa lui e Handanovic fa due grandi parate. Ibra ha bisogno del supporto della squadra, ieri il Milan ha pagato l'impatto. Ha dei giocatori che non stanno benissimo, vedi Calhanoglu. Sei costretto a farlo giocare, deve tornare a quei livelli. Quando i tuoi migliori non sono al massimo, anche i meno validi, subiscono questo calo. Ne risente tutta la squadra, ma è un momento. Nella partita stessa ci sono alti e bassi, il Milan deve saperlo gestire, continuo a pensare che Ibra sia fondamentale".

Anche come uomo spogliatoio?

"Quando le cose vanno bene, l'atteggiamento verso i ragazzi, nessuno lo subisce. Deve capire il momento e aiutare i ragazzi".

Inizia a spuntare qualche critica per Pioli.

"Stefano lo ammiro, è un'amico. Ha instaurato questo rapporto ma ha lo spogliatoio in mano. Deve lottare con le etichette, toglierle nel calcio non è mai facile: Pioli è quello che nell'ultimo decennio ha portato la Lazio al terzo posto. Per lui è importante tener salda la barra, la gara sbagliata è con lo Spezia".

