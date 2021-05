tmw Bologna, Fenucci: "Sempre contrari alla Superlega, ma servono delle riforme"

Intercettato a margine della riunione informale dei club di Serie A, Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ne ha commentato l’esito: “Credo che sia stato un incontro costruttivo, come sempre avviene quando ci si vede di persona, cosa che non accadeva da diverso tempo per la pandemia. Adesso bisogna ricominciare a dialogare, perché il nostro sistema ha bisogno di riforme”.

Su che piano vi siete confrontati?

“Io sono in lega da 26 anni e la conflittualità è sempre esistita, perché convivono realtà diverse con strategie differenti. Penso che alla base vi siano problemi comuni a cui servono risposte comuni, pur restando da parte nostra, come Bologna, a qualsiasi progetto di riforma delle competizioni che non sia basato sul merito”.