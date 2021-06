tmw Bologna, prosegue il pressing per Arnautovic: si attende il via libera dallo Shanghai Port

Ha dribblato l'argomento con una battuta, Walter Sabatini. " È un'ipotesi suggestiva che stiamo percorrendo ma oggi posso parlare di lui come di De Bruyne perché appartiene a un'altra società e non posso dire niente". L'argomento è il possibile arrivo di Marko Arnautovic al Bologna, una trattativa avviata oramai da diverse settimane. Il suo nome è però forte nelle menti dei dirigenti rossoblù che stanno aspettando di capire se il giocatore, tramite il suo entourage, riuscirà ad ottenere il via libera a zero dallo Shanghai Port. Le sensazioni in tal senso sono positive, col Bologna che a quel punto potrebbe dare l'accelerata definitiva.