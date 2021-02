tmw BVB, Malen può essere l'erede di Haaland. E Boadu piace al PSV Eindhoven

Il Chelsea tenterà l'assalto a Erling Braut Haaland nel corso dell'estate, forte di un budget altissimo e l'intenzione di sfruttare le difficoltà altrui causate dal Coronavirus e aggiudicarsi il norvegese un anno prima dell'attivazione della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Il Borussia Dortmund da par suo non vorrebbe vendere il centravanti, anche se la perdita netta del 2020 (-44 milioni) e le previsioni del 2021 potrebbero anche decidere di anticipare la cessione del centravanti.

OCCHI SU DONYELL MALEN - Così Mino Raiola ha già in mente quale può essere il domino causato da una ipotetica cessione di Haaland, Chelsea o meno. E pare avere offerto il talentuosissimo Donyell Malen, straordinario centravanti del PSV Eindhoven, classe 1999. La valutazione è oltre i 30 milioni di euro, ma sarebbe lo step perfetto per l'olandese per crescere e poi lanciarsi verso il firmamento mondiale. Nell'ultimo anno Malen è stato seguito da praticamente tutti i top club italiani (dal Napoli al Milan, passando per Juventus e Inter).

BADOU AL PSV? Lo stesso maxi procuratore avrebbe anche la soluzione per la cessione di Malen, visto che tra gli assistiti c'è anche Myron Boadu, centravanti di proprietà dell'AZ Alkmaar, otto gol in questa stagione di Eredivisie. Il domino sarebbe quindi servito con Haaland via dal Borussia, Malen in Germania e Boadu come nuovo centravanti del PSV Eindhoven. Scenario ancora in divenire e primi contatti tra le parti già allacciati, per quello che sarebbe il primo domino dell'estate.