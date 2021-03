tmw Castagner: "Inzaghi può continuare alla Lazio. Ma ora servono più giocatori"

vedi letture

Da ex laziale Ilario Castagner ha parlato nell'intervista a Tuttomercatoweb.com anche del futuro di Inzaghi: "Simone è bravo e lo ha dimostrato. Il vero problema è che non ha la panchina all'altezza dei titolari. Se mancano certi giocatori si avverte il peso delle assenze. Si è trovato la squadra in difficoltà di energie soprattutto giocando ogni tre giorni".

Con Lotito non c'è accordo ancora...

"Mi sa che non è facile discutere con lui... Inzaghi però ha dato un bel gioco alla Lazio e ha valorizzato giocatori".

Tra le eventuali alternative come valuta Gotti?

"Pareva non si ritenersi all'altezza di allenare la prima squadra però poi si è trovato a fare il primo con buoni risultati. Ha dimostrato di valere".

Tra le opzioni c'è pure Mihajlovic...

"Ha carisma e capacità importanti ma se si trova ad avere tanti impegni e poche armi è dura".

Che idea si è fatto su Pirlo?

"Credo che lui non sia riuscito a trovare la formazione ideale, ha cambiato ha dovuto fare a meno di qualche giocatore; il centrocampo è il reparto meno forte della squadra e davanti non capisco perchè a volte CR7 fa la prima punta visto che lui vuol partire dalle fasce. A prendere le botte in mezzo all'area serve un attaccante bravo: Morata ha qualità anche se va spesso in fuorigioco. Tanti giocatori ho visto che sono stati schierati fuori ruolo, ma un allenatore deve facilitarli nel compito..."